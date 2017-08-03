Фанаты сорвали пресс-конференцию с чемпионами по киберспорту в Астане

Поклонники команды не смогли сдержать своих эмоции во время встречи с игроками.

Разъярившаяся толпа подростков сорвала встречу команды Gambit, которая стала чемпионами на международном турнире "PGL Major Krakow 2017 по Counter-Strike: Global Offensive", передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Игроки команда Gambit, в числе которой есть казахстанцы, планировали на площадке одного из торгово-развлекательных центров Астаны провести встречу со своими фанатами, чтобы в дружеской обстановке ответить на интересующие вопросы, раздать автографы и подарки, однако, как говорится, что-то пошло не так. Охрана ТРЦ еще задолго до прихода команды еле сдерживала подростков, а позже и вовсе потеряла контроль.

Ситуацию сначала пытались исправить организаторы, а позже и сами участники команды, призывая гостей соблюдать очередь и обещая всем раздать автографы, однако даже просьбы кумиров, видимо, уже никто не слушал. На видео видно, как один за другим с разных сторон дети и подростки выходят за ограждения, чтобы сделать долгожданный сэлфи с членами команды или взять автограф. Спустя некоторое время команда решает покинуть встречу без объяснений.

"Скажу от ребят. Они такой толпы не ожидали, сильно расстроились, что не смогли дать автографы всем, кто пришел. Хотя мы готовились, сделали много постеров, приготовили маркеры, но толпа в какой-то момент стала неконтролируемой. Столы, на которой сидели игроки, начали переворачиваться. Было тяжело контролировать толпу, хотя охраны было человек десять. В какой-то момент было решено встать и уйти, потому что дальше ситуация могла закончится плачевно", — сказал менеджер команды, комментируя Sputnik Казахстан произошедшую ситуацию.

Он добавил, что они команда думала над тем, чтобы повторить встречу в другой обстановке, однако, ребята думают, что необходимой площадки для встречи в Астане нет.

Напомним, пять игроков из СНГ, в том числе трое казахстанцев, завоевали чемпионский титул в финале турнира "PGL Major Krakow 2017 по Counter-Strike: Global Offensive". В финальной баталии польского они победили оппонентов из Бразилии команду "Immortals" и стали чемпионами турнира.

Члену лидерской пятерки вручили медаль за звание самого ценного игрока турнира. Титул MVP краковского "мажора" получил Даурен Кыстаубаев. Турнир "PGL Major Krakow 2017" проходил с 16 по 23 июля в Кракове (Польша).

Фото © Sputnik / Баубек Коныров