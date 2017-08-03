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Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу

3 августа 2017, 21:24

Биг, всегда мечтавшая быть чернокожей, в течение последних нескольких месяцев делала себе инъекции меланина, способствующего выработке темного пигмента в эпидермисе.

Жительница Германии Мартина Биг, которая является обладательницей самой большой груди в Европе, сфотографировалась в образе героини Памелы Андерсон из телесериала «Спасатели Малибу». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, снявшись в красном купальнике.

«Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в "Спасателях Малибу"», — призналась Мартина.

Биг, всегда мечтавшая быть чернокожей, в течение последних нескольких месяцев делала себе инъекции меланина, способствующего выработке темного пигмента в эпидермисе.

«Я думаю, что из меня как чернокожей женщины получилась очень красивая спасательница Малибу», — заявила немка.

Мартина увлеклась пластической хирургией в 2012 году. Биг потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди до размера Ss (примерно 18-й российский). Также в июне 2017 года она сделала операцию по увеличению объема ягодиц (глютеопластику). «Мне нужна попа под стать груди», — сказала женщина.

Фото: страница Martina BIG в Facebook


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