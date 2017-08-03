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Нет, не в Крыму. Стало известно, где Трамп проведёт первый президентский отпуск

3 августа 2017, 21:39

Ранее американский лидер в одной из своих книг яростно критиковал саму идею ухода в отпуск. Тогда президент писал, что если кому-то требуется отдыхать от работы, то он занимает не своё место.

Дональд Трамп проведёт свои первые каникулы на посту президента в гольф-клубе в Нью-Джерси. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, отпуск политика начинается уже завтра, 4 августа. Отмечается, что решение главы государства взять короткую паузу противоречит сразу нескольким его заявлениям.

Так, президент активно критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот любит играть в гольф. При этом Трамп провёл в собственных загородных резиденциях во Флориде, Нью-Джерси и Мэриленде почти половину из своих 23 уикендов и регулярно попадал в объективы камер именно за игрой в гольф.

В июле журналисты The Huffington Post подсчитали, что губернаторы-республиканцы в этом году потратили более 400 тыс. долларов на мероприятия в гольф-клубе Трампа во Флориде.


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