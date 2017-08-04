Ученые выяснили, как первый просмотр порно влияет на поведение мужчин

В прошлом году ученые из университета Оклахомы выяснили, что увлечение порнографией в семейных парах является индикатором испорченных отношений и говорит о высокой вероятности развода в ближайшие месяцы и годы.

Психологи из США выяснили, что просмотр порнографии в раннем возрасте делает мужчину склонным к доминированию над женщинами, а ознакомление с ней в позднем возрасте превращает их в плейбоев и "казанов". О результатах своих наблюдений они рассказали на очередной встрече Американской ассоциации психологов в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

"Мы хотели изучить то, как возраст, в котором мужчины впервые просматривают порнографию, и то, что они тогда увидели, влияет на их склонность к двум поведенческим стереотипам – стремление быть разгульным плейбоем или авторитарным "мачо". Как оказалось, чем раньше юноша начинает смотреть порно, тем чаще он становится мачо, и наоборот – поздний просмотр порно чаще делает его плейбоем", — рассказывает Алисса Бишманн (Alyssa Bischmann) из университета Небраски в Линкольне (США).

В последние годы психологи и социологи стали всерьез интересоваться тем, как порнография и другие виды секс-контента на телеканалах и в глобальной сети влияют на поведение мужчин и женщин.

К примеру, в прошлом году ученые из университета Оклахомы выяснили, что увлечение порнографией в семейных парах является индикатором испорченных отношений и говорит о высокой вероятности развода в ближайшие месяцы и годы. Чуть раньше датские ученые выяснили, что просмотр порнографии меняет поведение мужчин и делает их более склонными к дискриминации женщин в тех случаях, если они отличались авторитарным складом ума.

Бишманн и ее коллеги раскрыли еще одну необычную связь между просмотром порно и поведением мужчин, изучив результаты анонимного опроса, который они проводили среди студентов своего университета. В общей сложности в нем приняло участие свыше 300 юношей и мужчин в возрасте от 17 до 54 лет, согласившихся рассказать ученым о деталях своей половой жизни.

Этот опрос привел к нескольким интересным результатам. Во-первых, ученые выяснили, что большая часть студентов впервые познакомилась с порнографией в достаточно раннем возрасте – примерно в 13-14 лет, причем примерно половина из них, по их же собственным признаниям, сделала это случайно. Что еще интереснее, примерно 17% из них увидели порно по принуждению сверстников или старших товарищей.

Еще более интересным стало открытие того, что возраст первого просмотра порно влиял на поведение мужчин – чем раньше они знакомились с порнографией, тем чаще они превращались в "мачо". Поздний просмотр порно, наоборот, превращал мужчин в любвеобильных, но ветреных "плейбоев".

И то, и другое, как отмечает Бишманн, было большой неожиданностью для ученых, так как они ожидали, что ранний просмотр порнографии усилит и ту, и другую тенденцию. Что интересно, сам тип порнографии и то, смотрели ли они ее добровольно, случайно или по принуждению, никак не влияло на то, кем становились юноши в последующие годы жизни.

Подобную связь, как считают ученые, следует учитывать социальным органам и властям при разработке мер, которые бы помогали снизить уровень сексуального насилия в обществе. Кроме того, она может помочь сексологам и психотерапевтам помогать их пациентам избавляться от проблем, связанных с личной и семейной жизнью.

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