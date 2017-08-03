Мэнсон оскорбил Москву на концерте в Киеве, Лоза пообещал дать ему в морду

Мэрилин Мэнсон: «Киев! Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как сучка!»

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон резко высказался о Москве в ходе концерта в Киеве. Зрители сняли момент на видео и выложили в социальные сети, передает НТВ.

Мэрилин Мэнсон: «Киев! Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как сучка!»

Зал встретил высказывание Мэнсона восторженными криками.

Инцидент прокомментировал российский певец Юрий Лоза. По его мнению, организаторам стоит внимательнее относиться к выбору артистов перед приглашением на концерты в Россию. Артист выразил сожаление тем фактом, что сначала Мэнсон выступил в Москве, а только потом в Киеве, откуда начал «крякать» на Россию, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Юрий Лоза: «Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. Своих артистов навалом, а мы тащим всякое говно. Русофобов пускать нельзя. А почему мы уверены, что наши зрители всегда будут толерантны? Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать!»

Мэнсон презентовал в Киеве новый альбом Heaven Upside Down. Незадолго до этого он выступил в Москве.