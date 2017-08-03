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Министр магии из "Гарри Поттера" скончался на 92-м году жизни

3 августа 2017, 22:10

О смерти британского артиста сообщила его семья. Однако причины кончины пока неизвестны.

Актер Роберт Харди, который сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в киносаге про Гарри Поттера, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

О смерти британского артиста сообщила его семья. Однако причины кончины пока неизвестны.

Близкие Харди пояснили, что он прожил большую жизнь и добился за это время успеха в кино, телевидении и театре.

Харди известен по роли Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере. Кроме того, он сыграл в сериале "Все существа, большие и малые".

Фото: Pottermore.com


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