Министр магии из "Гарри Поттера" скончался на 92-м году жизни

О смерти британского артиста сообщила его семья. Однако причины кончины пока неизвестны.

Актер Роберт Харди, который сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в киносаге про Гарри Поттера, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

О смерти британского артиста сообщила его семья. Однако причины кончины пока неизвестны.

Близкие Харди пояснили, что он прожил большую жизнь и добился за это время успеха в кино, телевидении и театре.

Харди известен по роли Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере. Кроме того, он сыграл в сериале "Все существа, большие и малые".

Legendary actor and Harry Potter star Robert Hardy dies aged 91https://t.co/4FlHyqYTIrpic.twitter.com/RishW7us3e — Daily Mirror (@DailyMirror) 3 августа 2017 г.

Фото: Pottermore.com