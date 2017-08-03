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В Европе с полок магазинов изъяты миллионы ядовитых яиц

3 августа 2017, 23:00

Опасный продукт был обнаружен в Германии, Нидерландах и Бельгии. В яйцах содержался яд для травли насекомых.

Миллионы яиц изъяты из магазинов и складов в Германии, Нидерландах и Бельгии после того, как в их составе обнаружился высокий уровень токсичного инсектицида фипронила, пишет Лайф со ссылкой на The Guardian.

Вначале яйца попали на полки магазинов в Нидерландах и Бельгии. Позже около 900 тысяч яиц было обнаружено в немецких магазинах. Туда продукт был доставлен с голландский ферм.

Фипронил — вещество, используемое для избавления от блох, вшей и клещей. При этом препарат запрещён для лечения животных, мясо которых предназначено для употребления в пищу человеком.

Около 180 фермерских хозяйств в Нидерландах временно закрыты. Возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо


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