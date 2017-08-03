Мать исчезнувшей в Бахрейне казахстанки вышла на ее след

Родителям пропавшей в Бахрейне 24-летней казахстанки сообщили, где может быть их дочь. Сегодня с матерью Тагины связалась некая девушка. Она рассказала, что сама попала в рабство и предположила, что казахстанку тоже удерживают в неволе, передает телеканал КТК.

Девушка, которая связалась с родителями Тагины Хайметовой, не стала называть имени. Она лишь рассказала жуткие подробности своего пребывания в Бахрейне. Поехала туда несколько недель назад на заработки, но на месте у нее забрали документы, не выпускают из гостиницы и требуют, чтобы девушка занималась проституцией.

- Скорее всего, женщина, которая ее позвала, она боится, что Тагина сообщит кому-то, и поэтому, наверное, забрала телефон. Здесь такая система: заставляют заниматься проституцией, обманывают, мол, массажисткой работать будешь, администратором… Ничего подобного!

Это сообщение мама Тагины Хайметовой получила рано утром. Женщина сразу же направилась в министерство иностранных дел. Там провела весь день. Пыталась получить хоть какую-то информацию о своей дочери. Сейчас она опасается, что с Тагиной повторится та же история, как и с девушкой, которая прислала сообщение.

Матлюба Ханжанова, мать Тайгины Хайметовой:

- В рабстве держат. Заставляют работать. Обещают горы денег, но потом ничего не платят. Потом мы ещё должны остаёмся. Она сказала, что: «я ещё 4 тысячи долларов должна осталась».

В МИДе ситуацией уже занимаются. Там сообщили, что это не единственный случай, когда девушки, никого не предупреждая, отправляются за границу. Только в прошлом году из Бахрейна вызволили 20 женщин.

Ануар Жайнаков, официальный представитель МИД РК:

- Посольство Казахстана уже ведёт необходимую работу. Сегодня наш консул прибыл в Бахрейн. Он провел беседу с представителем криминальной полицией этой страны. МВД Бахрейна передали все необходимые материалы по этому делу. Активные поиски девушки ведутся.

Тагина Хайметова перестала выходить на связь с родными 29 июля. За два дня до этого, никому не сообщив, она улетела на заработки в Бахрейн.