Напавший на корреспондента НТВ хулиган хотел стать журналистом
Лжедесантник, ударивший корреспондента НТВ, предложил потерпевшему «добазариться».
Друг хулигана Александра Орлова, который ударил по лицу корреспондента НТВ во время прямого включения из парка Горького, рассказал о характере скандально известного мужчины, пишет телеканал 360.
Хороший человек, если не выпивает, то очень интеллигентный, в определенный период времени хотел поступать в институт на журфак, — отметил собеседник издания.
Мужчина назвал произошедший инцидент «обычным бытовым конфликтом», который был вызван чрезмерным употреблением спиртного. По словам собеседника издания, ранее у Александра были определенные проблемы с выпивкой, с которыми он боролся с помощью друзей. «Я так понимаю, что на фоне длительного отказа от употребления алкоголя произошли эти события», — пояснил он.
Друг Орлова добавил, что Александр — москвич и работает в сфере страхования. Он отметил, что нападавшего нельзя назвать неадекватным или злым. Друг добавил, что Орлов — верующий православный человек и патриотически настроенный.
Ранее Александр ездил в самопровозглашенную Донецкую народную республику, провел там какое-то время и даже пытался попасть на службу. «Его нельзя назвать романтиком, но идеалистом можно», — заключил он.
Следователи оставили под подпиской о невыезде 32-летнего Александра Орлова. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Побои», а также составили административный протокол за неповиновение распоряжению полицейского.
По словам сотрудников Росгвардии, по дороге в отдел и в камере, Орлов не переставал материться. Позже, увидев телевизионные камеры решил сознаться в содеянном.
Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все, — Александр Орлов.
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