Напавший на корреспондента НТВ хулиган хотел стать журналистом

Друг хулигана Александра Орлова, который ударил по лицу корреспондента НТВ во время прямого включения из парка Горького, рассказал о характере скандально известного мужчины, пишет телеканал 360.

Хороший человек, если не выпивает, то очень интеллигентный, в определенный период времени хотел поступать в институт на журфак, — отметил собеседник издания.

Мужчина назвал произошедший инцидент «обычным бытовым конфликтом», который был вызван чрезмерным употреблением спиртного. По словам собеседника издания, ранее у Александра были определенные проблемы с выпивкой, с которыми он боролся с помощью друзей. «Я так понимаю, что на фоне длительного отказа от употребления алкоголя произошли эти события», — пояснил он.

Друг Орлова добавил, что Александр — москвич и работает в сфере страхования. Он отметил, что нападавшего нельзя назвать неадекватным или злым. Друг добавил, что Орлов — верующий православный человек и патриотически настроенный.

Ранее Александр ездил в самопровозглашенную Донецкую народную республику, провел там какое-то время и даже пытался попасть на службу. «Его нельзя назвать романтиком, но идеалистом можно», — заключил он.

Следователи оставили под подпиской о невыезде 32-летнего Александра Орлова. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Побои», а также составили административный протокол за неповиновение распоряжению полицейского.

По словам сотрудников Росгвардии, по дороге в отдел и в камере, Орлов не переставал материться. Позже, увидев телевизионные камеры решил сознаться в содеянном.

Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все, — Александр Орлов.