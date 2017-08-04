Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

18 метров до земли. Крупнейшую авиакатастрофу в истории предотвратили за секунды

4 августа 2017, 00:12

В считанных метрах огромный авиалайнер пронёсся над рулёжной дорожкой, где стояли другие самолёты с пассажирами.

Самолёт Air Canada, который в июле по ошибке начал заходить на посадку на рулёжную дорожку, где находились другие самолёты, в тот момент пролетел всего в 18 метрах над землёй до того, как диспетчеры приказали пилотам уходить на второй круг. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AP.

Как выяснили следователи, 7 июля авиалайнер компании Air Canada с двумя опытными пилотами на борту едва не врезался в другие самолёты, ожидающие вылета из аэропорта.

По какой-то причине лётчики перепутали взлётно-посадочную полосу с рулёжной дорожкой, из-за чего едва не случилась крупнейшая авиакатастрофа в истории канадской авиации.

Ещё одним интересным фактом является то, что самолёт, который хотел сесть на рулёжную дорожку, не отражался на радарах у диспетчеров, так как работа оборудования настроена таким образом, что на экранах у них показываются лишь те самолёты, которые заходят на посадку на ВПП.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...