18 метров до земли. Крупнейшую авиакатастрофу в истории предотвратили за секунды
В считанных метрах огромный авиалайнер пронёсся над рулёжной дорожкой, где стояли другие самолёты с пассажирами.
Самолёт Air Canada, который в июле по ошибке начал заходить на посадку на рулёжную дорожку, где находились другие самолёты, в тот момент пролетел всего в 18 метрах над землёй до того, как диспетчеры приказали пилотам уходить на второй круг. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AP.
Как выяснили следователи, 7 июля авиалайнер компании Air Canada с двумя опытными пилотами на борту едва не врезался в другие самолёты, ожидающие вылета из аэропорта.
По какой-то причине лётчики перепутали взлётно-посадочную полосу с рулёжной дорожкой, из-за чего едва не случилась крупнейшая авиакатастрофа в истории канадской авиации.
Ещё одним интересным фактом является то, что самолёт, который хотел сесть на рулёжную дорожку, не отражался на радарах у диспетчеров, так как работа оборудования настроена таким образом, что на экранах у них показываются лишь те самолёты, которые заходят на посадку на ВПП.
Shocking photo: Air Canada jet was thisclose to catastrophic crash at San Francisco airport https://t.co/KBv7FrEXrA— AP West Region (@APWestRegion) 2 августа 2017 г.
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