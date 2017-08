18 метров до земли. Крупнейшую авиакатастрофу в истории предотвратили за секунды

Самолёт Air Canada, который в июле по ошибке начал заходить на посадку на рулёжную дорожку, где находились другие самолёты, в тот момент пролетел всего в 18 метрах над землёй до того, как диспетчеры приказали пилотам уходить на второй круг. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AP.

Как выяснили следователи, 7 июля авиалайнер компании Air Canada с двумя опытными пилотами на борту едва не врезался в другие самолёты, ожидающие вылета из аэропорта.

По какой-то причине лётчики перепутали взлётно-посадочную полосу с рулёжной дорожкой, из-за чего едва не случилась крупнейшая авиакатастрофа в истории канадской авиации.

Ещё одним интересным фактом является то, что самолёт, который хотел сесть на рулёжную дорожку, не отражался на радарах у диспетчеров, так как работа оборудования настроена таким образом, что на экранах у них показываются лишь те самолёты, которые заходят на посадку на ВПП.

