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В Алматы внедорожник сбил женщину

4 августа 2017, 01:01

Пешехода пропускала соседняя машина.

Вечером в четверг, 3 августа, в Алматы внедорожник Mitsubishi Pajero сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, передает корреспондент Zakon.kz.

По проспекту Райымбека, не доезжая улицы Тургут Озала, в западном направлении в среднем ряду двигался автомобиль Mitsubishi Outlander. Водитель заметил, что посреди дороги стояла женщина. Он начал притормаживать и сигналить ей. Женщина решила, что таким образом водитель дает знать, что он ее пропускает – собственно, так и было: водитель давал ей возможность пересечь дорогу. В этот момент по левому ряду на высокой скорости двигался Mitsubishi Pajero. Водитель внедорожника не видел стоявшую женщину, так как замедлявший ход Mitsubishi Outlander заграждал ему обзор. Женщина начала перебегать дорогу и оказалась перед Pajero. Водитель внедорожника резко начал тормозить, попытался уйти от столкновения, взял вправо, где как раз и ехал на низкой скорости Outlander.

В результате Pajero врезался в Outlander и сбил женщину. Пешехода отбросило на несколько метров вперед.

Как рассказали очевидцы, перед инцидентом женщина приехала на автомобиле. Она пропустила пару автомобилей и начала переходить дорогу.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии.



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