Суд приговорил замначальника к трем годам шести месяцам, остальных к трем годам лишения свободы.

Суд Актобе вынес приговор в отношении трех сотрудников колонии поселения, пытавших осужденного, сообщает zakon.kz со ссылкой на представителя региональной прокуратуры Жасулана Даулембаева.

Оперативник, старший контролер и заместитель начальника оперативного отдела «распяли» осужденного в наручниках между дверями за то, что он «посмел» ответить на оскорбительные высказывания.

Суд приговорил замначальника к трем годам шести месяцам, остальных к трем годам лишения свободы.

Чтобы сообщить о пытках, осужденному пришлось сбежать и обратиться в прокуратуру.

Государство вырабатывает превентивные меры, но самым эффективным методом остается обеспечение неотвратимости наказания за пытки.

Расследование пыток сегодня одно из основных направлений работы специальных прокуроров, каждое сообщение о пытках тщательно проверяется.