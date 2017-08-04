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В Сети появилось видео ДТП с военными в Алматы

4 августа 2017, 01:12

Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 3 августа в Алматы.

В интернете появилось сразу два видеоролика столкновения четырех автомобилей в Алматы, передает Zakon.kz.

Напомним, в четверг, 3 августа, на улице Бекмаханова столкнулись автомашины. Вставшая поперек дороги машина спровоцировала массовую аварию, виновник скрылся с места.

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