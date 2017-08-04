В Сети появилось видео ДТП с военными в Алматы
4 августа 2017, 01:12
Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 3 августа в Алматы.
В интернете появилось сразу два видеоролика столкновения четырех автомобилей в Алматы, передает Zakon.kz.
Напомним, в четверг, 3 августа, на улице Бекмаханова столкнулись автомашины. Вставшая поперек дороги машина спровоцировала массовую аварию, виновник скрылся с места.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871500-367cd444aabd516cdaac30ec448f877c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...