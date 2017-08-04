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ФБР арестовало программиста, остановившего распространение вируса WannaCry

4 августа 2017, 01:30

Британский специалист был взят под стражу сразу после участия в конференции по кибербезопасности.

Британский программист, сумевший остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, который в мае этого года поразил компьютеры по всему миру, арестован в США. Об этом в четверг сообщило британское агентство Press Association, передает ТАСС.

По его данным, Маркус Хатчинс был взят под стражу в международном аэропорту Лас-Вегаса во второй половине дня в среду после того, как он принял участие в конференции экспертов в области кибербезопасности.

Также сообщается, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подтвердило, что ему известно о задержании Хатчинса, однако добавило, что данный шаг является делом властей Соединенных Штатов.

22-летний Хатчинс, который был известен также под псевдонимом MalwareTech, получил всеобщее признание в мае, когда сумел замедлить негативное воздействие вируса-вымогателя WannaСry. Этот вирус поразил 300 тыс. компьютеров в 150 странах, в том числе компьютерную сеть Национальной системы здравоохранения Великобритании.

Фото © AP Photo/Frank Augstein


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