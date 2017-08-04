В Актау внедорожник провалился в траншею

Необычное ДТП произошло в Актау. Автомобиль марки "Тойота" оказался в траншее, вырытой для прокладки инженерных коммуникаций. Как сообщили очевидцы, траншея расположена рядом с ЖК "ГринПлаза". Об этом пишет «Тумба».

Вдоль участка, на котором прокладывают трубы, протянуто хлипкое деревянное ограждение, обмотанное сигнальной лентой. Автомобиль с лёгкостью протаранил ограду и угодил в траншею.

Что стало причиной происшествия, неизвестно. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.