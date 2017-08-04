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В пятницу в Казахстане сохранится неустойчивая погода

4 августа 2017, 06:00

На западе, юго-западе, северо-западе Казахстана - погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов местами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

На западе, юго-западе, северо-западе Казахстана - погода без осадков.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами возможен град, шквал.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град шквал.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Алматинской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, возможен град, шквал. В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с, ночью и утром возможен шквал.

Днем в Восточно-Казахстанской области местами ветер 15-20 м/с, возможен шквал.Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Алматинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 29°, преимущественно облачно.

В Астане днем 26°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Інше.ТВ

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