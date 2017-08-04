В пятницу в Казахстане сохранится неустойчивая погода
4 августа 2017, 06:00
На западе, юго-западе, северо-западе Казахстана - погода без осадков.
С прохождением фронтальных разделов местами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
На западе, юго-западе, северо-западе Казахстана - погода без осадков.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами возможен град, шквал.
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град шквал.
В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.
В Алматинской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, возможен град, шквал. В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с, ночью и утром возможен шквал.
Днем в Восточно-Казахстанской области местами ветер 15-20 м/с, возможен шквал.Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Алматинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 29°, преимущественно облачно.
В Астане днем 26°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Інше.ТВ
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