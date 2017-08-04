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Использующих служебные авто в личных целях чиновников выявили в Павлодаре

4 августа 2017, 06:27

Были случаи, когда служебные авто замечали в неположенном месте в рабочее время.

Сотрудники местной полицейской службы и антикоррупционного ведомства Павлодарской области в ходе специальных рейдов выявили, кто из чиновников использует служебный транспорт в личных целях, передает pavlodarnews.kz.

Об этом сообщил руководитель управления профилактики коррупции областного департамента АГСиПК Ардак Балгожин в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

«К примеру, в час ночи в Павлодаре по улице Бекхожина участники рейда остановили Toyota, принадлежащую ТОО «Коммунсервис акимата Павлодарского района». В салоне машины, кроме водителя были двое пассажиров: одного из них водитель представил, как друга механика ТОО, а второго назвать затруднился. А в воскресенье, около 18:40 на автодороге Павлодар - Семей, возле села Ямышево по направлению в Акку была остановлена «Лада», принадлежащая отделу ветеринарии Лебяжинского района», - cообщил Ардак Балгожин.

По его словам, были случаи, когда служебные авто замечали в неположенном месте в рабочее время. Также участники рейда фиксировали факты грубого нарушения госслужащими правил дорожного движения.

В частности, на дороге «Павлодар - Омск» за нарушения правил маневрирования полицейские остановили «Ладу», принадлежащую районному отделу предпринимательства и сельского хозяйства. За рулем был руководитель ведомства. Путевого листа у чиновника при себе не было. Сотрудники дорожной полиции оставили два административных протокола, в общей сложности водителю пришлось заплатить штраф в размере 10 МРП.

Фото: Казинформ

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