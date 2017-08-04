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В Дубае горит один из высочайших небоскребов в мире

4 августа 2017, 07:36

Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.

Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб Torch горит в Дубае, сообщает РИА Новости.

Представитель полиции сообщил изданию, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше. На видеосъемке очевидцев, размещенной в социальных сетях, видно как полыхает верхняя часть небоскреба, также известного как "Дубайский факел", расходятся густые клубы дыма.



Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.

В 2011 при открытии небоскреб The Torch высотой 348 метров был самой высокой жилой башней в мире, сейчас он занимает пятую позицию. The Torch расположен в одном из элитных районов города Дубай Марина, где проживают многочисленные общины иностранцев. Возгорание произошло на 50-м этаже, но из-за сильного ветра пламя распространилось по стенам более чем на десять этажей.

Тушить приходилось не только пламя на верхних этажах, но и обломки здания и расплавленное стекло, которое капало с горящего небоскреба.

Фото: скриншот


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