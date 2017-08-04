В Дубае горит один из высочайших небоскребов в мире
4 августа 2017, 07:36
Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.
Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб Torch горит в Дубае, сообщает РИА Новости.
Представитель полиции сообщил изданию, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше. На видеосъемке очевидцев, размещенной в социальных сетях, видно как полыхает верхняя часть небоскреба, также известного как "Дубайский факел", расходятся густые клубы дыма.
Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.
В 2011 при открытии небоскреб The Torch высотой 348 метров был самой высокой жилой башней в мире, сейчас он занимает пятую позицию. The Torch расположен в одном из элитных районов города Дубай Марина, где проживают многочисленные общины иностранцев. Возгорание произошло на 50-м этаже, но из-за сильного ветра пламя распространилось по стенам более чем на десять этажей.
Тушить приходилось не только пламя на верхних этажах, но и обломки здания и расплавленное стекло, которое капало с горящего небоскреба.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871507-b404a7315a82b0b3d8420f096ac9f6ac
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...