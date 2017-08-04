Хирурги прооперировали мальчика, проглотившего деталь от спиннера

Опасность в том, что этот металлический предмет может вызвать окисление и перфорацию кишечника, если длительно будет находиться в желудке.

Карагандинским врачам пришлось с помощью хирургической операции извлекать из желудка 9-летнего мальчика кольцо от спиннера. Ребенок разобрал игрушку и проглотил металлическое кольцо от неё, сообщает 31 канал





Родители 9-летнего пациента отказались общаться с журналистами. До того, как обратиться в больницу, они 10 дней ждали, чтобы кольцо вышло само. Мальчик сломал спиннер и проглотил деталь диаметром около 3 см. Эндоскописты несколько раз пытались извлечь кольцо через пищевод, но оно не проходило. Пришлось хирургам под общим наркозом сделать минимальные разрезы кожи и желудка и вытащить деталь через них.

"Естественным путем – размеры для этого ребенка достаточно большие, он через 12-перстную кишку не прошел бы. Опасность в том, что этот металлический предмет может вызвать окисление и перфорацию кишечника, если длительно будет находиться в желудке", - заявил зам. директора Карагандинской областной детской клинической больницы Жанат Елубаев.





По словам врачей, они каждый день извлекают посторонние предметы из желудков детей. Но такой случай – первый, но, возможно, не последний, ведь спиннеры заполнили полки магазинов и раскупаются молниеносно.





Психологи уверены, что успокаивающий эффект спиннеров – это просто маркетинговый ход. На самом деле, с тем же успехом можно вертеть в пальцах все, что угодно.





"Это потрясающая маркетинговая ситуация, когда можно продать абсолютно ненужную вещь, но при этом все это уложить так в упаковку, что это «антистрессовая игрушка», - сказала психолог Марина Константиниди.





Психолог называет спиннер «вирусным предметом». И вместе с врачами призывает родителей не покупать популярный фиджет и объяснить детям, что это – просто подшипник в пластике, и стресс он не снимает. Зато может прибавить проблем. Карагандинцы же для смеха в ответ смастерили свой вариант новомодной игрушки".



