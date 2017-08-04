Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 100 рекомендаций дали международные эксперты Комитету по статистике

4 августа 2017, 08:13

По мнению экспертов, национальное статистическое агентство должно быть независимым органом и его необходимо отделить от министерства национальной экономики.

Казахстанской статистике нужна самостоятельность. Такие выводы сделал региональный советник и главный статистик Европейской экономической комиссии ООН Стивен Вейл, сообщает ТК "Астана".

В Астане он презентовал отчет по глобальной оценке национальной статистической системы Казахстана. По мнению экспертов, национальное статистическое агентство должно быть независимым органом и его необходимо отделить от министерства национальной экономики.

"Мы понимаем, что ввиду сложных экономических условий, которые имели место несколько лет назад, комитет по статистике стал частью Министерства национальной экономики. И мы не видим никаких проблем, которые могут вытекать из этого обстоятельства. Но рекомендуем для полной прозрачности, по мере улучшения экономической ситуации, вернуть его к статусу независимого агентства", - сказал главный статистик Европейской экономической комиссии ООН Стивен Вейл.

Заключительный отчет международных экспертов содержит более ста подробных технических рекомендаций. Однако, как заверил Вейл, это не много, и у них узконаправленный характер. Среди них - рекомендации по дополнительной подготовке кадров, по пересмотру организационной структуры комитета и другие. В целом же, международные эксперты видят существенный прогресс в деятельности Казахстанской статистики за последние девять лет.


Фото: economy.gov.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...