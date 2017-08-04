Более 100 рекомендаций дали международные эксперты Комитету по статистике
4 августа 2017, 08:13
По мнению экспертов, национальное статистическое агентство должно быть независимым органом и его необходимо отделить от министерства национальной экономики.
Казахстанской статистике нужна самостоятельность. Такие выводы сделал региональный советник и главный статистик Европейской экономической комиссии ООН Стивен Вейл, сообщает ТК "Астана".
В Астане он презентовал отчет по глобальной оценке национальной статистической системы Казахстана. По мнению экспертов, национальное статистическое агентство должно быть независимым органом и его необходимо отделить от министерства национальной экономики.
"Мы понимаем, что ввиду сложных экономических условий, которые имели место несколько лет назад, комитет по статистике стал частью Министерства национальной экономики. И мы не видим никаких проблем, которые могут вытекать из этого обстоятельства. Но рекомендуем для полной прозрачности, по мере улучшения экономической ситуации, вернуть его к статусу независимого агентства", - сказал главный статистик Европейской экономической комиссии ООН Стивен Вейл.
Заключительный отчет международных экспертов содержит более ста подробных технических рекомендаций. Однако, как заверил Вейл, это не много, и у них узконаправленный характер. Среди них - рекомендации по дополнительной подготовке кадров, по пересмотру организационной структуры комитета и другие. В целом же, международные эксперты видят существенный прогресс в деятельности Казахстанской статистики за последние девять лет.
Фото: economy.gov.kz
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