Более 100 рекомендаций дали международные эксперты Комитету по статистике

По мнению экспертов, национальное статистическое агентство должно быть независимым органом и его необходимо отделить от министерства национальной экономики.

Казахстанской статистике нужна самостоятельность. Такие выводы сделал региональный советник и главный статистик Европейской экономической комиссии ООН Стивен Вейл, сообщает ТК "Астана"





В Астане он презентовал отчет по глобальной оценке национальной статистической системы Казахстана. По мнению экспертов, национальное статистическое агентство должно быть независимым органом и его необходимо отделить от министерства национальной экономики.





"Мы понимаем, что ввиду сложных экономических условий, которые имели место несколько лет назад, комитет по статистике стал частью Министерства национальной экономики. И мы не видим никаких проблем, которые могут вытекать из этого обстоятельства. Но рекомендуем для полной прозрачности, по мере улучшения экономической ситуации, вернуть его к статусу независимого агентства", - сказал главный статистик Европейской экономической комиссии ООН Стивен Вейл.





Заключительный отчет международных экспертов содержит более ста подробных технических рекомендаций. Однако, как заверил Вейл, это не много, и у них узконаправленный характер. Среди них - рекомендации по дополнительной подготовке кадров, по пересмотру организационной структуры комитета и другие. В целом же, международные эксперты видят существенный прогресс в деятельности Казахстанской статистики за последние девять лет.







