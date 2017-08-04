В этом году совершить хадж планируют 2,5 тысячи казахстанцев
4 августа 2017, 08:42
Хадж начнется 22 августа. Паломники смогут вылететь прямыми рейсами из Алматы, Астаны и Шымкента.
Казахстанцы собираются в Мекку. В этом году совершить хадж планируют 2,5 тысячи людей. Их будут обслуживать 16 туристических компаний. Все они прошли аттестацию в духовном управлении, передает ТК "Алматы".
Кстати, впервые казахстанцы смогут полететь в Саудовскую Аравию на отечественном самолете. Одна из авиакомпаний получила на это разрешение.
«Там есть очень хорошие специалисты, теологи, имамы, которые поведут наших сограждан в паломничество и в это время они, конечно, будут объяснять про хадж, про условия, что должны делать в этот момент паломники. И, конечно, туда входят медики, они обязательно нужны, в случае чего оказывать первую медпомощь, есть журналисты, которые будут вести прямую трансляцию с Мекки с Медины прямо в Казахстан», - рассказал имам Центральной мечети Руслан Каиргельды.
Хадж начнется 22 августа. Паломники смогут вылететь прямыми рейсами из Алматы, Астаны и Шымкента.
Фото: Яссауи
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