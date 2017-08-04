Пользователи разглядели горящего человека на видео с ракетных учений Южной Кореи

В комментариях к видео жители Южной Кореи интересуются, стал ли жертвой военных один из охранников полигона.

Южная Корея показала видео с испытаний ракеты 현무, что буквально переводится как "хранитель северного неба". На кадрах видно, как высокоточная баллистическая ракета поражает бункер и на фоне языков пламени проявляется фигура человека, сообщает Life.ru





В комментариях к видео жители Южной Кореи интересуются, стал ли жертвой военных один из охранников полигона.





Другие разумно заметили, что фигурой в бункере мог стать манекен, предназначенный для демонстрации разрушительной мощи баллистической ракеты.











