Пользователи разглядели горящего человека на видео с ракетных учений Южной Кореи
4 августа 2017, 08:58
В комментариях к видео жители Южной Кореи интересуются, стал ли жертвой военных один из охранников полигона.
Южная Корея показала видео с испытаний ракеты 현무, что буквально переводится как "хранитель северного неба". На кадрах видно, как высокоточная баллистическая ракета поражает бункер и на фоне языков пламени проявляется фигура человека, сообщает Life.ru.
В комментариях к видео жители Южной Кореи интересуются, стал ли жертвой военных один из охранников полигона.
Другие разумно заметили, что фигурой в бункере мог стать манекен, предназначенный для демонстрации разрушительной мощи баллистической ракеты.
Фото: скриншот
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