Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пользователи разглядели горящего человека на видео с ракетных учений Южной Кореи

4 августа 2017, 08:58

В комментариях к видео жители Южной Кореи интересуются, стал ли жертвой военных один из охранников полигона.

Южная Корея показала видео с испытаний ракеты 현무, что буквально переводится как "хранитель северного неба". На кадрах видно, как высокоточная баллистическая ракета поражает бункер и на фоне языков пламени проявляется фигура человека, сообщает Life.ru.

В комментариях к видео жители Южной Кореи интересуются, стал ли жертвой военных один из охранников полигона.

Другие разумно заметили, что фигурой в бункере мог стать манекен, предназначенный для демонстрации разрушительной мощи баллистической ракеты.



Фото: скриншот

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...