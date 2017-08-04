В Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу в парке

Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. Один из раненых находится в критическом состоянии.





Парк "Долорес" расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города.





Очевидцы инцидента рассказали, что многочисленные посетители сначала приняли выстрелы за фейерверки. После того как стало ясно, что речь идет о стрельбе, в парке началась паника.



