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В Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу в парке

4 августа 2017, 09:14

Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Неизвестный открыл стрельбу в одном из самых популярных парков Сан-Франциско, три человека ранены, передает РИА Новости.

Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Парк "Долорес" расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города.

Очевидцы инцидента рассказали, что многочисленные посетители сначала приняли выстрелы за фейерверки. После того как стало ясно, что речь идет о стрельбе, в парке началась паника.

Фото: AP Photo

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