В Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу в парке
4 августа 2017, 09:14
Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Неизвестный открыл стрельбу в одном из самых популярных парков Сан-Франциско, три человека ранены, передает РИА Новости.
Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Парк "Долорес" расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города.
Очевидцы инцидента рассказали, что многочисленные посетители сначала приняли выстрелы за фейерверки. После того как стало ясно, что речь идет о стрельбе, в парке началась паника.
Фото: AP Photo
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