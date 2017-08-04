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Пожар в дубайском Torch Tower потушен

4 августа 2017, 09:30

Находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет.

Пожарные потушили возгорание в одном из самых высоких жилых зданий в мире — в небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае, сообщает Reuters, передает Lenta.ru.

Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 местного времени.

По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.

Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.

Возгорание произошло в ночь на пятницу, 5 августа. Его причина пока неизвестна.

В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, тогда также обошлось без жертв.

Небоскреб «Факел», построенный в 2011 году, был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

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