Пожар в дубайском Torch Tower потушен

Находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет.

Пожарные потушили возгорание в одном из самых высоких жилых зданий в мире — в небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае, сообщает Reuters, передает сообщает Reuters, передает Lenta.ru





Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 местного времени.





По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.





Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.





Возгорание произошло в ночь на пятницу, 5 августа. Его причина пока неизвестна.





В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, тогда также обошлось без жертв.





Небоскреб «Факел», построенный в 2011 году, был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.



