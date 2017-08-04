Пожар в дубайском Torch Tower потушен
4 августа 2017, 09:30
Находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет.
Пожарные потушили возгорание в одном из самых высоких жилых зданий в мире — в небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае, сообщает Reuters, передает Lenta.ru.
Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 местного времени.
По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.
Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.
Возгорание произошло в ночь на пятницу, 5 августа. Его причина пока неизвестна.
В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, тогда также обошлось без жертв.
Небоскреб «Факел», построенный в 2011 году, был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters
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