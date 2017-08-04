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Таиланд предъявил ультиматум провайдерам Facebook и Youtube

4 августа 2017, 09:35

До понедельника они обязаны изъять страницы, признанные содержащими незаконный контент по решению таиландских судов.

Власти Таиланда предъявили ультиматум местным провайдерам международных социальных сетей, пишет в пятницу Bangkok Post, передает РИА Новости.

Если страницы с незаконным контентом не будут изъяты, таиландским провайдерам Youtube, Facebook и других социальных сетей грозит преследование по закону и, в перспективе, лишение лицензии.

Большинство страниц, признанных незаконными, содержат контент, нарушающий таиландский закон об оскорблении величия, по которому любое оскорбление членов королевской семьи карается тюремным заключением до 15 лет за каждый эпизод.

Эти страницы чаще всего размещаются на иностранных серверах соцсетей деятелями таиландской эмиграции и напрямую не связаны с местными провайдерами.

Однако действиями против местных провайдеров власти пытаются побудить расположенные за границей головные офисы компаний, управляющих соцсетями, заблокировать и изъять страницы, нелегальные с точки зрения таиландского законодательства, поясняет издание.

Фото © РИА Новости / Виталий Аньков

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