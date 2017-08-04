КГД МФ РК подвел итоги работы Службы экономических расследований за первое полугодие 2017 года

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК состоялся брифинг на тему «Итоги работы Службы экономических расследований за первое полугодие 2017 года», сообщает пресс служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК

Основными функциями Службы является предупреждение и расследование правонарушений в налоговой, таможенной и финансовой сферах.

На сегодня досудебные расследования инициируются только при наличии явных признаков преступления и установленной суммы ущерба, подтвержденной актами, заключениями уполномоченных государственных органов, организации.

Практически все основные процессуальные решения и следственные действия, такие как назначение налоговых и иных проверок, обыск, выемка, наложения ареста на имущество, содержание под стражей и т.д., проводятся исключительно по согласованию либо с санкции прокуратуры и суда.

При этом существенно минимизирована практика назначения налоговых проверок в рамках уголовных дел. В настоящее время сумма ущерба устанавливается заключениями специалистов, не затрагивая хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.

В результате принятых совместно с прокуратурой мер количество оконченных уголовных дел увеличилась в 1,5 раза и составила более 60% от числа находившихся в производстве.

Интеграция деятельности налоговой, таможенной структур и службы экономических расследований позволила перейти на Систему управления рисками и существенно повысить эффективность прогнозно-аналитической работы.

Как результат повысилось качество работы по выявлению и расследованию значимых, тяжких и особо тяжких преступлений.

В истекшем периоде расследовалось 48 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, из которых 29 дел направлено в суд, с санкции суда арестованы имущества на сумму 1,9 млрд тенге.

Кроме того, в производстве СЭР находилось около 1,5 тысяч уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из которых уже окончено производство по 67%, по остальным расследование продолжается.

Если рассматривать по приоритетным направлениям, то это выявление противоправных деяний в «теневом» секторе экономики, а также фактов хищения бюджетных средств.

Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 151,5 млрд. тенге, которые должны были направляться для выполнения социальных программ государства.

В ходе расследования возмещен ущерб на сумму 48 млрд. тенге. В целях обеспечения взыскания ущерба с санкции наложен арест на имущество на сумму 24,2 млрд. тенге.

Службой экономических расследований ведется работа по пресечению деятельности финансовых пирамид.

За полугодие в производстве находилось 21 уголовное дело, зарегистрировано 8 преступлений. Сумма причиненного ущерба от незаконной деятельности финансовых пирамид составила свыше 11 млн. тенге, наложен арест на имущества подозреваемых на сумму 2,6 млн тенге.

По другим направлениям также имеются положительные результаты:

За отчетный период из денежного оборота изъято 571 поддельных тенге на общую сумму 986 600 тенге. Кроме того, обнаружено 37купюр долларов на общую сумму 3 700 долларов США, 3 купюры евро на 1200 евро и 9 купюр рублей на 12020 российских рублей.

Также оперативным путем пресечена деятельность 28 подпольных цехов алкогольной продукции, из оборота изъято 381 тыс. поддельных учетно-контрольных марок, 1 млн 729 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и около 76 тыс. литров спирта.

За полугодие текущего года изъято из незаконного оборота 23,5 кг наркотических средств, из них марихуана - 5,4 кг, гашиш 9,3 кг.

Также ведется работа по противодействию незаконного игорного бизнеса.

По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 97 псевдолотерейных терминалов, 114 - электронного казино и 87 других видов терминалов.