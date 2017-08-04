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Мадуро назвал мексиканского президента трусом

4 августа 2017, 09:40

"Я вижу Пенью Ньето как служащего, с которым плохо обращается его шеф, обесчещенного и изнасилованного Трампом", — приводит портал Financiero заявление Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в четверг своего мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньето трусом и служащим, обесчещенным Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Ранее Мексика отказалась признавать результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, пообещала передать США данные о счетах венесуэльских чиновников и присоединилась к американским санкциям в отношении ряда чиновников из южноамериканской страны.

"Пенья Ньето, послушай меня из Венесуэлы: как стыдно, что ты даешь с тобой так обращаться. Я вижу Пенью Ньето как служащего, с которым плохо обращается его шеф, обесчещенного и изнасилованного Трампом", — приводит портал Financiero заявление Мадуро.

По мнению венесуэльского лидера, Трамп отдает мексиканскому президенту публичные приказы в части оплаты строительства стены на границе двух стран. "А если вы будете продолжать говорить, что не заплатите за стену между Мексикой и США, с вами не будут больше встречаться", – заметил Мадуро.

Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за которую, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны неоднократно категорически заявляли, что не собираются платить.

"Если бы я был президентом Мексики, я бы повалил все стены, не как этот трус, президент Мексики Пенья Ньето", – подчеркнул Мадуро.

Фото © РИА Новости / Сергей Гунеев

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