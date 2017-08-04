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В Шымкенте универсальный рынок «Қазыбек» перенесут за пределы города

4 августа 2017, 09:53

На территории универсального рынка «Қазыбек» реализуют овощи и фрукты,

Необходимо прекратить беспорядочную торговлю на стихийных рынках и следует строить современные торговые магазины. В связи с этим, согласно Генеральному плану города все крупные рынки будут находиться за пределами города. Об этом сегодня в Шымкенте, в ходе ознакомления с рядом социальных объектов сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, передает пресс-служба акима области.



На пересечении улиц Рыскулова - Дулати глава региона посетил универсальный рынок «Қазыбек». В ходе осмотра, аким области отметил, что рынок не отвечает санитарным требованиям и до конца года будет перенесен за пределы города. Также он сообщил, что в соответствии с поручением Главы государства по превращению города Шымкент в крупный мегаполис начата реализация новых проектов. Решить вопрос о переносе рынка до конца текущего года на окраину города поручено руководству города.



«В соответствии с современными требованиями этот базар будет перенесен за пределы города. Предприниматели, осуществляющие здесь торговлю должны нас понять и поддержать. Продавцы не останутся на улице. В соответствии с законом всем предоставят места в строящемся рынке в микрорайоне Бозарык. Таким образом, поручаю закрыть и перенести рынок до конца года», - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь продавцы отметили, что предупредительные меры по переносу рынка проводятся своевременно.



«Требования местных властей уместны. Торговать на территории этих базарах в летнюю жару и холодные зимы приходиться с трудом. Мы готовы к переезду. Главное предоставить места на новом базаре», - отметила группа продавцов, в ходе разговора с главой региона.



Напомним, что на территории универсального рынка «Қазыбек» реализуют овощи и фрукты, товары ежедневного потребления и строительные материалы.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО

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