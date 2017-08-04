О том, когда Головкин завершит свою карьеру, рассказал его тренер

4 августа 2017, 09:55

Не стоит ждать ухода GGG уже завтра.

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением по поводу дальнейшей продолжительности карьеры GGG, сообщает Vesti.kz со ссылкой на boxingnews24.com.

По словам Санчеса, GGG проведет в профессиональном боксе еще несколько лет.

"Головкину уже 35 лет. Думаю, ему осталось еще 3-4 года карьеры", - сказал Санчес.

Ранее Санчес резко высказался по поводу американского боксера Джермалла Чарло (26-0, 20 КО), который хочет встретиться с GGG.

Фото с сайта НВО

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