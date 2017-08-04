В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждена Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

В частности, целью сбора данных является выявление и анализ рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также присвоение им относительного значения.

Сбор данных проводится при существенных изменениях рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при появлении новых субъектов финансового мониторинга, а также новых продуктов, услуг, представляемых субъектами финансового мониторинга и по другим основаниям.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его подписания.