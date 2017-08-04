Начала работу республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов

Сегодня, 4 августа, начала работу республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов, сообщает МИА «Казинформ».

В состав комиссии вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, ректоры высших учебных заведений. На заседании конкурсной комиссии подводятся итоги большой подготовительной работы по приему в высшие учебные заведения Республики Казахстан.

В течение года Министерством предпринят ряд системных мер по повышению качества отбора и формирования студенческого континента. В этом году количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 37 932 грантов. Из них 35 082 гранта для приема на 1 курс (по очной форме обучения - 34 782, по заочной - 300 грантов), 2 850 мест - на подготовительные отделения вузов.

С учетом указанных приоритетов, 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 грантов - на педагогические, 2 682 грантов - на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 3150 грантов - на медицинские специальности и т.д. При этом расширен перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа.

В конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 63 169 человек, в том числе 49 858 человек с казахским языком обучения, 13 311 - с русским языком обучения.

В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» принимают участие 9 148 человек.