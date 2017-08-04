О порядке рассмотрения и формирования требований кредиторов при процедуре банкротства

ДГД по Павлодарской области напоминает, что в целях удовлетворения требований кредиторов и обеспечения их интересов временным управляющим после вынесения решения суда о признании должника банкротом формируется реестр требований кредиторов по форме, утвержденной Правительством Республики Казахстан.

При этом временный управляющий не вправе формировать реестр требований кредиторов на основании расшифровки кредиторской задолженности к балансу должника, поскольку это противоречит Закону «О реабилитации и банкротстве» и статье 8 Гражданского кодекса РК, предоставляющим гражданам и юридическим лицам право по собственному усмотрению распоряжаться принадлежащими им правами, в том числе и правом на защиту.

Так, согласно статьям 50, 87, 88 и 90 Закона «О реабилитации и банкротстве» любые требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в пределах процедуры банкротства, за исключением требований по исполнению гарантий и поручительств третьими лицами, а также обращения взыскания на предмет залога в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица.

Требования кредиторов направляются временному управляющему по адресу, указанном в объявлении о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами, которое размещается на интернет ресурсе уполномоченного органа (www.kgd.gov.kz, в разделе «Реабилитация и банкротство»).

Требования кредиторов должны содержать сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков с приложением копий документов, подтверждающих основание и сумму требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с одновременным представлением оригиналов документов для сверки.

Данное требование должно быть направлено в месячный срок с момента публикации объявления о возбуждении дела о банкротстве. В соответствии со статьей 101 Закона «О реабилитации и банкротстве» требования кредиторов, заявленные после истечения указанного выше месячного срока, но до утверждения ликвидационного баланса, удовлетворяются из имущества банкрота, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в установленный срок, за исключением повторно заявленных требований кредиторов с учетом начисленной неустойки и вознаграждения (интереса) или иных штрафных санкций, убытков. Хотя, указанное правило не распространяется на требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам; по выплате вознаграждений по авторским договорам

При этом временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня получения от судебных исполнителей вступившего в законную силу решения суда или исполнительных документов о взыскании с должника денег письменно уведомляет таких кредиторов о возбуждении дела о банкротстве (признании должника банкротом) и порядке заявления требований.

Кроме того, временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о банкротстве также уведомляет граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, о признании должника банкротом и порядке заявления требований.

Также полагаем обязательным разъяснить кредиторам о правах, предоставленных им статьей 91 Закона «О реабилитации и банкротстве».

Заявленные кредиторами требования должны быть рассмотрены временным управляющим в течении десяти рабочих дней с момента их получения и признанные требования включаются в реестр. О результатах рассмотрения требований кредиторов (о признании или непризнании требования в полном объеме или в части с указанием причин непризнания) временный управляющий обязан письменно уведомить каждого кредитора в день, следующий за днем признания должника банкротом. По требованиям кредиторов, заявленных после признания должника банкротом, временный управляющий обязан письменно уведомить такого кредитора в день, следующий за днем принятия решения.

В случае несогласия с решением временного управляющего кредитор, учредитель (участник) вправе обжаловать его в течение десяти рабочих дней в суде, рассматривающем дело о банкротстве.

В соответствии с требованием статьи 92 Закона «О реабилитации и банкротстве» временный управляющий обязан в срок не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения суда о признании должника банкротом направить в уполномоченный орган реестр требований кредиторов для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Реестр считается сформированным, с даты размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа и должен находится на интернет-ресурсе уполномоченного органа до завершения процедуры банкротства

Между тем, кредитор вправе обжаловать размер и основание требования любого кредитора, включенного в опубликованный реестр.