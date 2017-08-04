Чиновники, создавая ОПГ, украли из бюджета более 150 миллиардов тенге

Руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Министерства финансов РК Арман Есембаев на специальной пресс-конференции по итогам работы Службы экономических расследований (СЭР) за первое полугодие 2017 года рассказал о фактах хищения чиновниками бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, чиновники, создавая организованные преступные группы, украли из бюджета более 150 миллиардов тенге, которые были предназначены для социальны программ. На эти деньги можно было бы построить около 70 школ на 1200 мест, около 80 детских садов, либо около 40 больниц с фондом необходимого комплекта оборудования

На данный момент, отметил Есембаев, в производстве службы экономических расследований находится около 1,5 тысяч уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из которых уже окончено производство по 67%, по остальным расследование продолжается.

«Если рассматривать по приоритетным направлениям, то это выявление противоправных деяний в «теневом» секторе экономики, а также фактов хищения бюджетных средств. Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 151, 5 миллиарда тенге, которые должны были направиться для выполнения социальных программ государства. В ходе расследования возмещен ущерб на сумму 48 миллиардов тенге. В целях обеспечения взыскания ущерба с санкции суда наложен арест на имущество на сумму 24,2 миллиарда тенге» - сказал Есембаев.

Он привел примеры. Так, СЭР был выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку безработных в ЮКО. Там организованная преступная группа в составе представителей отдела занятости и социальных программ города Шымкент, органов внутренних дел и других государственных учреждений, фиктивно устраивали людей в более 100 ИП.

«Эти ИП фактически не обеспечивали рабочими местами и не имели какого-либо производства. На сегодняшний день по данному уголовному делу установлены 308 участников программы «общественные рабочие места». В ходе обыска гражданки Д., обнаружены 88 печатей, 68 банковских чековых книжек, 188 пластиковых карт физических лиц. В данное время досудебное расследование продолжается и устанавливается общая сумма причиненного ущерба».

В Карагандинской области на скамье подсудимых оказались три гражданки, которые в сговоре с роженицами, путем обмана и злоупотребления доверием от имени индивидуальных предпринимателей города Алматы совершили хищение бюджетных средств, предназначенных на социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком. Общая сумма причиненного государству ущерба составляет более 70 миллионов тенге. Дело направлено в суд.

«Пример хищения в Костанайской области, - продолжил Есембаев. - СЭР выявлены и пресечена преступная схема хищений бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Жасыл Ел» на трудоустройство молодежи в сфере благоустройства и озеленения города. По данным следствия, группа лиц в составе руководителя областного филиала «Жасыл Ел», а также руководителей 4-х частных предприятий, в течение 2014-2016 годов путем фиктивного оформления пособий на вымышленных лиц, намеревалось потратить более 16 млн. тенге. Уголовное дело направлено в суд».

Всего, по его данным, в истекшем периоде расследовалось 48 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, из которых 29 дел направлено в суд, с санкцией суда арестовано имущество на 1,9 млрд. тенге.

Татьяна Ковалева