Нацбанк РК продлил приостановление лицензии АО «Delta Bank»

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 152 от 31 июля 2017 года с 4 августа 2017 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» сроком до 1 ноября 2017 года включительно. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля, по основаниям, предусмотренным подпунктами в) и г) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических и юридических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

По состоянию на 1 июля 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО «Delta Bank» составляет 0,25 млрд. тенге, депозиты юридических лиц составляют 85,6 млрд. тенге. Доля депозитного портфеля Банка составляет 0,5% от совокупного объема депозитов банковской системы.