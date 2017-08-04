Процессуальная работа - ремесло адвоката

Чернов О., юрист

В связи с появлением в свет проекта Кодекса гражданского судопроизводства Казахстана, можно отметить, что грядет реформирование адвокатской деятельности. Возможно, в этом есть взаимосвязь с ранним выступлением на правительственном часе в мажилисе Парламента Министра юстиции Марата Бекетаева.

И так, считаю необходимым отметить внедрение новшества в процессуальное законодательства касательно представительства в суде.

Так, в статье 59 проекта Кодекса гражданского судопроизводства, указано что, физическое лицо при разбирательстве гражданского дела вправе участвовать в судебном заседании лично или поручить представительство своих материальных или процессуальных субъективных прав или охраняемых законом интересов процессуальному представителю по поручению.

А вот оно и то самое новшество - процессуальный представитель (красиво звучит).

Кто может быть процессуальным представителем приведено в статье 60 указанного проекта.

Так, статьей 60 предусмотрено, что процессуальным представителем по поручению в гражданском процессе может быть:

1) адвокат;

2) руководитель исполнительного органа или сотрудник государственного органа и органа местного управления, а также коммерческого либо некоммерческого юридического лица при рассмотрении судами частных материально-правовых отношений с участием названных субъектов права;

3) уполномоченный профессионального союза по представительству субъективных прав или законных интересов членов профсоюза, нарушенных или подвергшихся угрозе нарушения в трудовых правоотношениях;

4) уполномоченный организации, которой законом, уставом или положением предоставлено право представлять субъективные права или охраняемые законом интересы членов организации либо третьих лиц;

5) один из соучастников по поручению других соучастников рассматриваемого судом частного материально-правового отношения;

6) банкротный, реабилитационный или временный управляющие юридического лица, находящегося в процедурах реабилитации или банкротства.

Отсюда следует, что юристу теперь не достаточно иметь на руках только диплом об окончании высшего учебного заведения по специализации «Юриспруденция», чтобы вести какое-либо дело в суде (за исключением п.п. 2 п.1 ст. 60).

На мой взгляд, это правильно, это справедливо по отношению к лицам, которые занимаются адвокатской деятельностью.

Считаю, что каждый должен заниматься своей работой, именно процессуальная работа должна быть отдана в компетенцию адвокатов.

Во-первых, адвокат, перед тем как получить лицензию, проходит тернистый путь в своей карьере. Он в обязательном порядке собирает пакет документов для прохождения стажировки, проходит саму стажировку (от 6 месяцев до 1 года), во время стажировки каждую неделю проходит обучение в виде семинаров, выполняет план, осваивает теоретические и практические навыки в основных отраслях юриспруденции, оплачивает взносы за стажировку, сдает экзамены, вступает в коллегию адвокатов, оплачивает членские взносы, и так далее;

Во-вторых, в отличие от обычного юриста, адвокат в соответствии с Законом РК «Об адвокатской деятельности» несет ответственность за свою работу. Это в свою очередь оказывает влияние на качество и добросовестность оказываемой юридической помощи.

Ответственность, как мы знаем, всегда порождает риски, так вот адвокат, вступая в гражданско-правовые отношения с клиентом, всегда подвергнут риску, в случае если последний будет не удовлетворён его работой.

В третьих, адвокат- это лицо, которое в первую очередь, является специалистом в области процессуального законодательства, он этому обучен, это основной вид его деятельности. Часто бывает, что порог суда переступают, лица которые не имеют понятия о гражданском судопроизводстве, как правильно применяются нормы материального и процессуального права, что в свою очередь оказывает негативное влияние на исход дела для доверителя. Более того, эти пробелы приводят к тому, что судебное разбирательство, по не зависящим от суда причинам, начинает затягиваться. К примеру, сам не так давно столкнулся с тем, что представитель истца не умышлено затягивал судебный процесс, постоянно изменял исковые требования, не правильно производил расчет оплаты госпошлины, не приложил все необходимые документы сразу при подаче иска, доносил их на протяжении длительного времени. В итоге выяснилось, что дело не подсудно данному суду, клиент был в ярости, требовал вернуть уплаченные деньги за низкое качество работы. Позже как выяснилось, между ними договор не заключался, документы подтверждающие оплату клиенту не выдавались.

В четвертых, в соответствии с требованием законодательства в области адвокатской деятельности, лицо, претендующее получить лицензию на занятие адвокатской деятельностью должно иметь багаж трудового опыта за спиной. При определении срока прохождения стажировки учитывается стаж работы по юридической специальности. При отсутствии стажа по юридической специальности срок стажировки не может быть менее одного года.

Для юриста все просто, наличие опыта для участия в суде не обязательно.

Выделю то, что на свой взгляд считаю правильным, отдать процессуальную работу адвокатам, так как это их призвание, это их хлеб.

А для нас - частнопрактикующих юристов, появился стимул, пройти все-таки этот тернистый путь, для возможности заниматься процессуальной работой в судопроизводстве.

Высказывание в тему: «не каждый юрист может быть адвокатом, но каждый адвокат должен быть юристом».

P/S Еще бы утвердили форму для адвокатов, как в некоторых странах Европы.