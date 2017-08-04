Жителей нескольких областей Казахстана предупредили об усилении ветра
4 августа 2017, 10:27
Об этом сообщили в "Казгидромете".
Жителей нескольких областей Казахстана предупредили об усилении ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию РГП "Казгидромет".
Сутки 4 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, град, шквал.
4 августа в Жамбылской, Алматинской областях ожидается западный, юго-западный ветер местами 18-23, порывы 30 м/с и более.
По Восточно-Казахстанской области днем 4 августа местами ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. Будьте осторожны!
Фото: onlinetambov.ru
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