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Жителей нескольких областей Казахстана предупредили об усилении ветра

4 августа 2017, 10:27

Об этом сообщили в "Казгидромете".

Жителей нескольких областей Казахстана предупредили об усилении ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию РГП "Казгидромет".

Сутки 4 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, град, шквал.

4 августа в Жамбылской, Алматинской областях ожидается западный, юго-западный ветер местами 18-23, порывы 30 м/с и более.

По Восточно-Казахстанской области днем 4 августа местами ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. Будьте осторожны!

Фото: onlinetambov.ru

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