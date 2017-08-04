Объем инвестиций в секторе занял более половины всех капвложений в обрабатывающую промышленность, против 30% в прошлом году

Новый инвестмагнит реального сектора экономики - глубокая переработка углеводородов. В производство нефтепродуктов проинвестировали более 200 миллиардов тенге - почти на 80% больше, чем годом ранее

По итогам I полугодия объем инвестиций в основной капитал в перерабатывающей сфере вырос год-к-году на 7,2%, и достиг 411,1 миллиарда тенге. Это 12,5% от общего инвестобъема по РК, и 22% от всех инвестиций в промышленность.

Более 60% пришлось на три ключевых нефтеперерабатывающих региона: Атырауская область - 115,3 млрд тг, Павлодарская - 76 млрд тг, ЮКО - 59,1 млрд тг.

Главная отрасль, сконцентрировавшая более половины всего инвестпортфеля обрабатывающей промышленности - производство кокса и продуктов нефтепереработки: 208,2 млрд тг, сразу +78,9% год-к-году.

Нефтеперерабатывающая сфера в РК сегодня - инвестоемкая. На НПЗ страны активно ведется модернизация. Так, 6 июня 2017 года на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе успешно запустили главный энергоагрегат установки каталитического крекинга комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) мощностью более 20 МГВт. Строительство КГПН является завершающим этапом модернизации Атырауского НПЗ, и с вводом его в эксплуатацию мощность завода возрастет с 5 до 5,5 млн тонн нефти в год. Производство автомобильного бензина увеличится до 1745 тыс. тонн в год, дизельного топлива - до 1640 тыс. тонн, авиакеросина - до 244 тыс. тонн. АНПЗ перейдет на выпуск моторных топлив экологических стандартов К-4 и К-5 (аналоги Евро-4 и Евро-5), увеличит глубину переработки нефти до 85%. В рамках КГПН предусмотрено строительство 12 технологических установок и 49 объектов общезаводского хозяйства. В настоящее время на площадке активными темпами ведется завершающая часть строительно-монтажных работ, смонтировано порядка 1000 единиц крупногабаритного оборудования.

30 июня на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе введен в эксплуатацию крупный технологический объект - установка изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья и получена первая сертифицированная партия автобензина экологических классов К4 и К5. Таким образом завершился первый этап проекта модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ.

К 21 июня на Павлодарском НХЗ механически завершены строительно-монтажные работы на новых технологических объектах: комбинированной установке производства серы и установке изомеризации и сплиттера нафты, включая два резервуара хранения компонента высокооктанового бензина (изомеризата) общей ёмкостью 10 тыс. куб м, и автоматическую станцию смешения бензина мощностью 2091 тыс. тонн в год. По окончанию пусконаладочных работ в 2017 году на предприятии должны достичь гарантийных эксплуатационных показателей и получить высокооктановые автомобильный бензин экологического класса К4 (аналог Евро-4). Выпуск высокооктанового бензина увеличится на 297 тыс. тонн.

Также в ТОП-3 отраслей-инвестмагнитов входит металлургическая промышленность (65,2 млрд тг, снижение инвестобъемов год-к-году - более чем в полтора раза). Примечательно, что, на фоне сокращения капвложений в металлургию, растет объем инвестиций в отрасли более глубокой переработки: так, в производство готовых металлических изделий инвествливания выросли на 81,3% за год, до 8,1 млрд тг, в машиностроение - сразу почти вчетверо, до 24,2 млрд тг.

Замыкает ТОП-3 пищепром (40,2 млрд тг, +43,7% за год).

В разрезе источников инвествливаний 55,1% капвложений по итогам I полугодия 2017 обеспечили собственные средства бизнеса (226,6 млрд тг, +27,2% за год). Далее - кредиты банков (129 млрд тг, +32,1% за год), и прочие заемные средства (55,5 млрд тг, -48,5% год-к-году).

В многолетней динамике объем инвестиций в перерабатывающий сектор фиксировал стабильный прирост, с замедлением темпов в прошлом году. Так, по итогам 2016 объем капвложений в секторе составлял 834,1 млрд тг - это 19,6% от инвестпортфеля промсектора и 10,8% - от всего объема инвестиций в основной капитал по РК.

При сборе новостей использованы данные портала kmgrm.kz.