Единый дистрибьютор «СК-Фармация» заключил долгосрочные контракты с 23 отечественными производителями

Долгосрочные контракты по 523 наименованиям лекарств и 389 наименованиям медизделий заключены 2 августа между Единым дистрибьютором «СК-Фармация» и 23 отечественными производителями.

Теперь, благодаря гарантированному десятилетнему рынку сбыта произведенной продукции фармпроизводители смогут привлечь инвестиции и в течение пяти лет запустить новое или модернизировать существующее производство в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики GMP.

Компании для заключения долгосрочных договоров отобраны по результатам открытого конкурса, проводившегося Единым дистрибьютором с 11 апреля текущего года. Результаты конкурса были определены на прошлой недели, и опубликованы на интернет-ресурсе «СК-Фармации» http://www.sk-pharmacy.kz 26 июля 2017г.

На конкурс были объявлены 772 наименований лекарственных средств и 1367 медизделий. В рамках конкурса были рассмотрены 48 заявок от 44 потенциальных поставщиков.

Свое отраслевое заключение по представленным бизнес-планам и технико-экономическому обоснованию каждой из заявок представило Министерство по инвестициям и развитию РК. Основными критериями при оценке конкурсантов были степень проработанности проекта, источников финансирования, обеспеченность инфраструктурой и земельным участком.

По словам председателя правления единого дистрибьютора Максима Касаткина, на реализацию проектов компаниям дается пять лет, после чего производители должны будут начать поставку качественных отечественных лекарств и медизделий в казахстанские больницы через Единого дистрибьютора.

«С точки зрения потребителя, ввоз иностранных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, как правило, дорогостоящий. Кроме того, импорт продукции занимает определенное время, процедуры в госорганах, сертификаты по их ввозу через таможенные процедуры. Поэтому, развивая отечетсевнное производство мы тем самым обеспечиваем более эффективный доступ населения к отечественным препаратам», - отметил Максим Касаткин.

По словам главы «СК-Фармации», к настоящему моменту у Единого дистрибьютора действует уже 30 долгосрочных договоров на поставку 553 наименований лекарственных средств и 213 наименований изделий медицинского назначения. 137 наименований лекарств и 152 наименований медизделий из них уже поставляются в отечественные больницы. Такой гарантированный долгосрочный рынок сбыта позволил привлечь в фармацевтическую отрасль страны крупных инвесторов, включая значительных иностранных фармпроизводителей.

Отметим, что в настоящий момент отечественная фармпродукция покрывает порядка 11 процентов фармацевтического рынка Казахстана. В то же время, по оценке Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения национальной лекарственной безопасности собственное фармацевтическое производство должно составлять не менее 30% рынка. Таким образом, заключение долгосрочных договоров поставки способствует повышению национальной безопасности Казахстана.