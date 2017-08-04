Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Франции договорились о дальнейшем углублении стратегического партнерства

Перспективы укрепления казахстанско-французских отношений по всему спектру сотрудничества обсудили главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Франции в ходе телефонного разговора, состоявшегося 3 августа 2017 года.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов и Министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан выразили удовлетворение высоким качеством политического диалога между нашими странами, который развивается в духе Договора о стратегическом партнерстве, подписанного главами двух государств в 2008 году.

К.Абдрахманов поблагодарил французского коллегу за эффективное взаимодействие делегаций двух стран в рамках Совета Безопасности ООН, позволяющее постоянно «сверять часы» по злободневным вопросам международной повестки дня. Среди них - прекращение войны в Сирии, реализация Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, содействие мирному развитию Афганистана и др. В ходе телефонного разговора министры имели возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам.

По просьбе Ж.-И. Ле Дриана глава МИД Казахстана информировал о ходе Астанинского процесса по Сирии, реализуемого по инициативе и благодаря полной поддержке Президента Н.А.Назарбаева. Французский дипломат приветствовал практическую направленность астанинских переговоров на реализацию режима прекращения огня как основное условие для последующего политического урегулирования сирийского конфликта.

Отдельной темой беседы стало активное участие Франции в международной выставке «ЭКСПО-2017». Глава МИД Казахстана выразил благодарность французской стороне за организацию целого ряда интересных культурных и экономических мероприятий в течение всего периода проведения выставки. Подчеркнув, что Казахстан всецело поддерживает реализацию Парижского соглашения по климату, К.Абдрахманов пожелал своему коллеге успешной кампании по продвижению кандидатуры Парижа на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Отметил в этой связи, что прошедшая в Париже в 1925 году Всемирная выставка ассоциируется в нашей стране с блестящим выступлением на ней великого певца Амре Кашаубаева.

В рамках экономической дипломатии стороны отметили успешное сотрудничество в сфере добычи урана, производства титановых слитков, радиолокационной техники, железнодорожных локомотивов и др.

Министры договорились, что эти и другие перспективные проекты будут обсуждены на очередном заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 7 сентября 2017 года в Астане.

Французская сторона с интересом восприняла информацию о реализуемой в нашей стране институциональной реформе по обеспечению верховенства закона.

Говоря об итогах двустороннего сотрудничества за четверть века дипломатических отношений, главы внешнеполитических ведомств подтвердили твердое намерение наращивать полезное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах.

Ж.-И. Ле Дриан с благодарностью принял приглашение посетить Астану.

Телефонный разговор состоялся впервые после того, как Президент Французской Республики Э.Макрон сформировал новое правительство страны по итогам парламентских выборов в июне 2017 года.