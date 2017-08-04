О новшествах в законодательстве в области обеспечения единства измерений

Сегодня, 3 августа на площадке медиа-центра МИР РК, заместитель генерального директора РГП «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии - Даурен Шарипов рассказал о предлагаемых новшествах в законодательстве в области обеспечения единства измерений.

В целях совершенствования действующего законодательства в области обеспечения единства измерений в 2015 году разработаны Концепция и 2016 году проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации».

Вносятся следующие концептуальные изменения:

- наделяются компетенцией отраслевые государственные органы функцией по утверждению Перечней измерений, относящихся к государственному регулированию;

- компетенция уполномоченного органа дополнена функцией устанавливать метрологические требования к точности измерений;

- калибровка эталонов.

Представители РГП «КазИнМетр» пояснили, что новая модель законодательства приведет к эффективному государственному регулированию в области обеспечения единства измерений и позволит развиваться предпринимательству в сфере метрологии, путем развития калибровки, что в целом повлечет повышение конкурентоспособности, безопасности и качества отечественной продукции и признанию результатов измерений на международном рынке.

В заключение, в настоящее время доработанный проект Закона с учетом предлагаемых поправок депутатов находится на рассмотрении в Канцелярии Премьер-Министра и после одобрения Правительством, будет направлен в Мажилис Парламента РК для дальнейшего рассмотрения.