Житель Темиртау, в приступе ярости, задушил двухлетнюю дочь

Ночью 18 мая, в Темиртау сорокалетняя женщина, тайно родившая «нежелательного» ребенка, с помощью своего сына-подростка, выкинула крохотное тело в мусорный контейнер перед домом на проспекте Комсомольский. Жив ли был младенец или нет, когда оказался в куче мусора, так и останется вероятно неизвестным, его тело не обнаружили на городской свалке. Не проходит и трех месяцев, как в Темиртау происходит новое шокирующее преступление в отношение беспомощного ребенка. Днем 27 июля жители дома на проспекте Республики увидели, как местный житель Николай Арметов (данные изменены) вывел свою дочку Камиллу на прогулку, они направились на детскую площадку. Девочке, что-то не понравилось, и она захныкала.

- Этот Николай, ему примерно 32-года, любил выпить. Ничего больше плохого о нем сказать не могу, - говорит жительница дома, - Сам он пришлый. Однокомнатная квартира принадлежит его супруге, которая была очень занята на работе, но пыталась контролировать ситуацию: звонила регулярно домой, чтобы узнать, как там дочь... В прошлый четверг Николай гулял снова с девочкой. Свидетели увидели, что она то ли заплакала, то ли закапризничала. Мужчина разнервничался, потащил ее волоком домой. Они живут в первом подъезде, на третьем этаже. Пожилая соседка, через стену слышала, как он орал на девочку, сама девочка - дико кричала, ревела. Слышен был грохот, что он с ней делал, точно неизвестно. Вызвали полицию, говорят, он сопротивлялся, его прям повязали, положили на пол. Девочку нашли мертвой в зале, задушил ее собственными руками. Разве такое в нормальном состоянии человек может совершить! Наверное, напился или обкурился.

В квартире, где произошло преступление, к моменту нашего визита, находилась мать девочки, и родственницы. Между нами состоялся очень короткий разговор.

- Сколько было лет вашей дочке?

- Два годика... Полицию вызвала соседка.

- Вы смогли поговорить с мужем. За что он убил дочку?

- Он отвечал, мне только: «Ты гонишь, что ли?» Говорит, что он не убивал.

- Вы верите ему?

- Нет, это он сделал.

31 июля состоялись похороны маленькой Камиллы на темиртауском кладбище «Феникс». Провожающие нам сообщили, что Арметов регулярно избивал свою супругу, и кричал на дочку. Сотрудники Восточного отдела полиции возбудили по данному преступлению уголовное дело по статье 99 «Убийство».

Павел ПОПОВКИН