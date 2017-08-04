В Британии активизировались "кислотные террористы"
4 августа 2017, 11:10
Почти в половине случаев преступников так и не нашли.
В Великобритании участились нападениях на людей с использованием кислоты, передает Вести.ru.
По данным дипломатов, только в 2017 году в Лондоне произошло уже 114 подобных инцидентов.
Почти в половине случаев преступников так и не нашли.
Один из последних случаев произошел 31 июля, когда неизвестный плеснул кислотой в лицо прохожему возле фешенебельного универмага Harrods.
Фото EPA
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