Тенге снова незначительно укрепился
4 августа 2017, 11:26
Курс национальной валюты в обменниках колеблется от 334 до 338 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD), передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение биржи.
Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 334,17 тенге за доллар (-1,54 тенге), объем торгов – 45 800 тыс. USD
(-93 150 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 49,6250 тенге за юань, объем торгов – 100 тыс. юаней.
По данным Kurs.kz, курс национальной валюты в обменниках колеблется от 334 до 338 тенге за доллар.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871551-2f6de65b78ed2b090411c05396437448
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...