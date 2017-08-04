Тенге снова незначительно укрепился

Курс национальной валюты в обменниках колеблется от 334 до 338 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение биржи.





Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 334,17 тенге за доллар (-1,54 тенге), объем торгов – 45 800 тыс. USD

(-93 150 тыс. USD).





По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.





По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.





Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 49,6250 тенге за юань, объем торгов – 100 тыс. юаней.



