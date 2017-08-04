Шарипов: Трехуровневая система правосудия ускорила вступление в силу судебного решения

В уголовном судопроизводстве на 43% выросло число дел, рассмотренных в согласительном производстве, в 3,5 раза – в сокращенном порядке.

Общий срок прохождения гражданских дел в судах сокращен вдвое, 83,5% их завершено в первом же заседании. Это, по словам руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Нурсерика Шарипова, достижение трехуровневой системы правосудия , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz

«Переход с пяти к трехуровневой системе правосудия усилил роль каждой инстанции и ускорил окончательное вступление в силу судебного решения. Вот только некоторые показатели. На четверть увеличилось количество дел приказного производства, на треть – оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора, в 1,6 раза – с применением медиации. 62,5% дел рассматриваются в порядке упрощенного производства, без вызова сторон в суд. На 7,8% сокращено участие прокурора в суде» - сказал он в ходе пресс-конференции о ходе реализации второй реформы «Обеспечение верховенства закона» Плана нации «100 конкретных шагов».





По его данным, в уголовном судопроизводстве на 43% выросло число дел, рассмотренных в согласительном производстве, в 3,5 раза – в сокращенном порядке. В полтора раза больше окончено дел с применением медиации. На 28% (32 против 25) – выросло число уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей.





«Существенно снижена численность «тюремного населения»» - заключил он.



