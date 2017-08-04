ВС РК: Следственные судьи показывают высокую эффективность

Число рассмотренных следственными судьями материалов, в том числе о санкционировании, увеличилось на 9,3%.

Следственные судьи показывают высокую эффективность, а расширение судебного контроля дает положительные результаты. Об этом сегодня в Астане на пресс-конференции о ходе реализации второй реформы «Обеспечение верховенства закона» Плана нации «100 конкретных шагов» рассказал руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Нурсерик Шарипов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, число рассмотренных следственными судьями материалов, в том числе о санкционировании, увеличилось на 9,3%. Он также сообщил о том, что все залы судов (418) оснащены системами аудио- и видеофиксации.





«Вопросом первостепенного значения остается формирование высокопрофессионального судейского корпуса. Существенно ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. Для них введено психологическое тестирование и проверка на полиграфе. Возрастной ценз для судей увеличен с 25 до 30 лет. Пересмотрен обязательный двухлетний стаж по юридической профессии для кандидатов в судьи».





По его данным, в текущем году по новым правилам отобран и уже назначен на должность судьи местных судов 191 кандидат. Судьи подтверждают свою квалификацию после первого года работы и в последующем каждые пять лет.





«В текущем году проведена оценка профессиональной деятельности 140 судей. В 2016 году оценка проведена в отношении 1220 судей. Основная часть судейского корпуса подтвердила свою профессиональную компетентность» - заключил он.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана