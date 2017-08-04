В Нью-Йорке уничтожили две тонны изделий из слоновой кости
4 августа 2017, 11:38
Под пресс пошли не только сувениры: брелоки, вазы, статуэтки, но и действительно ценные экземпляры и предметы искусства.
В Центральном парке Нью-Йорка уничтожили почти две тонны изделий из слоновой кости. Все это оценили в четыре с половиной миллиона долларов и превратили в пыль, передает телеканал НТВ.
Показательную акцию организовали власти Нью-Йорка, выступив против контрабанды.
По словам чиновников города, никакая прибыль не стоит жизни животных. Уничтоженные в Центральном парке предметы были сделаны из бивней не менее ста убитых слонов.
В 2014 году в Нью-Йорке установили полный запрет на продажу слоновой кости, за исключением редких случаев. У закона есть и противники, которые считают, что такие меры приведут к росту цен на черном рынке.
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