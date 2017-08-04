Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Нью-Йорке уничтожили две тонны изделий из слоновой кости

4 августа 2017, 11:38

Под пресс пошли не только сувениры: брелоки, вазы, статуэтки, но и действительно ценные экземпляры и предметы искусства.

В Центральном парке Нью-Йорка уничтожили почти две тонны изделий из слоновой кости. Все это оценили в четыре с половиной миллиона долларов и превратили в пыль, передает телеканал НТВ.

Показательную акцию организовали власти Нью-Йорка, выступив против контрабанды.

По словам чиновников города, никакая прибыль не стоит жизни животных. Уничтоженные в Центральном парке предметы были сделаны из бивней не менее ста убитых слонов.

В 2014 году в Нью-Йорке установили полный запрет на продажу слоновой кости, за исключением редких случаев. У закона есть и противники, которые считают, что такие меры приведут к росту цен на черном рынке.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...