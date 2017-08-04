В Нью-Йорке уничтожили две тонны изделий из слоновой кости

Под пресс пошли не только сувениры: брелоки, вазы, статуэтки, но и действительно ценные экземпляры и предметы искусства.

В Центральном парке Нью-Йорка уничтожили почти две тонны изделий из слоновой кости. Все это оценили в четыре с половиной миллиона долларов и превратили в пыль, передает передает телеканал НТВ





Показательную акцию организовали власти Нью-Йорка, выступив против контрабанды.





По словам чиновников города, никакая прибыль не стоит жизни животных. Уничтоженные в Центральном парке предметы были сделаны из бивней не менее ста убитых слонов.



