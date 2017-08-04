Синоптики: на несколько областей Казахстана надвигается сильная жара

Столбики термометров могут подняться до 45 градусов.

Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают казахстанцев о сильной жаре в нескольких регионах страны , передает , передает Zakon.kz





Так, днем 5-8 августа в Западно-Казахстанской , 6-8 августа в Актюбинской , 6 августа в Карагандинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42 °С.





Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-43 °С.





Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43-45 °С.





Кроме этого, 6-7 августа в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 7-8 августа в Павлодарской областях ожидается юго-западный ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более. 7-8 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается юго-западный ветер местами 17-22, порывы 30 м/с и более.



