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Синоптики: на несколько областей Казахстана надвигается сильная жара

4 августа 2017, 11:40

Столбики термометров могут подняться до 45 градусов.

Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают казахстанцев о сильной жаре в нескольких регионах страны, передает Zakon.kz.

Так, днем 5-8 августа в Западно-Казахстанской, 6-8 августа в Актюбинской, 6 августа в Карагандинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42 °С.

Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-43 °С.

Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43-45 °С.

Кроме этого, 6-7 августа в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 7-8 августа в Павлодарской областях ожидается юго-западный ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более. 7-8 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается юго-западный ветер местами 17-22, порывы 30 м/с и более.

Фото: opogode.ua

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