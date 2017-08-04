Синоптики: на несколько областей Казахстана надвигается сильная жара
4 августа 2017, 11:40
Столбики термометров могут подняться до 45 градусов.
Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают казахстанцев о сильной жаре в нескольких регионах страны, передает Zakon.kz.
Так, днем 5-8 августа в Западно-Казахстанской, 6-8 августа в Актюбинской, 6 августа в Карагандинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42 °С.
Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-43 °С.
Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43-45 °С.
Кроме этого, 6-7 августа в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 7-8 августа в Павлодарской областях ожидается юго-западный ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более. 7-8 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается юго-западный ветер местами 17-22, порывы 30 м/с и более.
Фото: opogode.ua
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