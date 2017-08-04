Пропавшую два месяца назад в Семее 13-летнюю школьницу нашли в Астане

В Астане нашли пропавшую два месяца назад в Семее 13-летнюю школьницу. По предварительным данным, в столицу она сбежала вместе со своим молодым человеком , передает , передает YK-news.kz





Напомним, в начале июня в Семее без вести пропала 13-летняя Алина Арасланова . Как сообщили волонтеры, 13 июня девочка отправилась на дачу, однако до своего участка так и не добралась. После заявления родителей в УВД полицейские завели розыскное дело.





- Был отработан весь комплекс поисковых мероприятий, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — Однако все обстоятельства исчезновения ребенка сводили к тому, что она покинула родной город. Интуиция не подвела полицейских и буквально на днях им удалось ее найти в Астане. С девочкой все в порядке, родственники уже забрали ее и доставили домой.





По предварительным данным, школьница скрывалась от родителей намеренно. По одной из версий, девочка отправилась в столицу вместе со своим возлюбленным.



