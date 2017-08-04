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Пропавшую два месяца назад в Семее 13-летнюю школьницу нашли в Астане

4 августа 2017, 11:50

Девочку вернули домой живой и невредимой.

В Астане нашли пропавшую два месяца назад в Семее 13-летнюю школьницу. По предварительным данным, в столицу она сбежала вместе со своим молодым человеком, передает YK-news.kz.

Напомним, в начале июня в Семее без вести пропала 13-летняя Алина Арасланова. Как сообщили волонтеры, 13 июня девочка отправилась на дачу, однако до своего участка так и не добралась. После заявления родителей в УВД полицейские завели розыскное дело.

- Был отработан весь комплекс поисковых мероприятий, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — Однако все обстоятельства исчезновения ребенка сводили к тому, что она покинула родной город. Интуиция не подвела полицейских и буквально на днях им удалось ее найти в Астане. С девочкой все в порядке, родственники уже забрали ее и доставили домой.

По предварительным данным, школьница скрывалась от родителей намеренно. По одной из версий, девочка отправилась в столицу вместе со своим возлюбленным.

Фото: соцсети

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