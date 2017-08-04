Академия правосудия пользуется популярностью у абитуриентов

В этом году конкурс 4 человека на место, 230 человек подали документы на 60 мест.

Конкурс абитуриентов в Академию правосудия – 4 человека на одно место. В этом году пройти магистратуру учреждения изъявили желание 230 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции о ходе реализации второй реформы «Обеспечение верховенства закона» Плана нации «100 конкретных шагов» рассказал руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан Нурсерик Шарипов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В этом году уже завершен прием в академию, у нас конкурс 4 человека на место, это очень большой конкурс, 230 человек подали документы на 60 мест. В данный момент работает комиссия, состоящая из сотрудников судебной системы, МВД, прокуратуры, юстиции, местных исполнительных органов. Выпускники этой академии могут работать и в судебной системе, системе правоохранительных органов, прокуратуре, и других ветвях, где их знания востребованы», - сказал он.

Однако, начиная с этого года, выпускники Академии берут на себя обязательство в течении четырех лет участвовать в конкурсе на должность судьи. Выпускники Академии 2017 (это первый выпуск) не обманули ожидания.





«Из 53 выпускников, по моей информации, 40 уже сдали квалификационные экзамены и претендуют на занятие вакантных должностей судей. Вообще Академия правосудия отличается от других учебных заведений, она практико-ориентирована. То есть, мы готовим людей для работы в судебной системе» - пояснил он.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана