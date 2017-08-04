Проведенные реформы Плана Нации дали положительный эффект в области правосудия

Проведенные реформы Плана Нации для повышения эффективности работы судов привели к хорошим результатам. Таким выводом сегодня в Астане поделился на пресс-конференции о ходе реализации второй реформы «Обеспечение верховенства закона» Плана нации «100 конкретных шагов» руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Нурсерик Шарипов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В целом, подводя итоги проведенной работы, можно однозначно отметить прогрессивность проведенных реформ. Наглядным результатом этого являются результаты независимых от судов социологических исследований. В 2015 году это замер ПРООН, охвативший 12,5 тысяч участников судебного процесса. Согласно ему, 71,4 % респондентов доверяют судам. В 2016 году замер Института Демократии с охватом 4 тысячи респондентов. Он показывает 75,4% доверия к Верховному Суду» - сказал он.





Также он отдельно выделил успешную работу специализированной коллегии по рассмотрению инвестиционных споров и деятельность международного совета при Верховном Суде, куда входят 15 авторитетных отечественных и иностранных экспертов.





«В текущем году советом подготовлены рекомендации по усилению представительства в суде и расширению сферы применения уголовного наказания в виде штрафа. При этом был изучен опыт регулирования института представительства в Германии, Латвии, США, Великобритании, Австралии, Канаде, Корее и России. Рекомендации в качестве информации направлены в Администрацию Президента, Парламент и министерство юстиции», - отметил он.





Помимо этого, Верховный Суд оказывает экспертную и другую поддержку работе по созданию финансового суда и арбитража при Международном финансовом центре Астаны.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана